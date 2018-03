Neve anche sabato e domenica, attenti al ghiaccio

Già, “la neve di marzo”: quasi sempre un eufemismo per descrivere qualcosa che non dura. Ma stavolta potrebbe essere diverso. Beninteso: non sarà una nevicata da misurare col metro, ma l’accumulo al suolo di queste ore (venerdì mattina) non andrà via facilmente e si trasformerà molto probabilmente in giaccio, questa notte.

Questo per due motivi: fa ancora freddo e la neve al suolo trova “terreno fertile” per attaccare. E poi perché alle precipitazioni di queste ore si aggiungeranno altre nevicate nella giornata di sabato 3 marzo e di domenica 4.

LA SITUAZIONE – Il Centro Geofisico Prealpino come di consueto fa il punto della situazione meteo: “Correnti occidentali portano sull’Italia perturbazioni dall’Atlantico che prendono gradualmente il posto del gelo siberiano. Temperature in lento rialzo ma ancora al di sotto delle medie stagionali. Il tempo perturbato proseguirà probabilmente almeno fino a metà della prossima settimana”.

PREVISIONI – Oggi, venerdì 2 marzo cielo coperto. “In mattinata riprendono le nevicate con accumuli di alcuni centimetri, più abbondanti sulla fascia padana. Neve via via più bagnata nel pomeriggio. In serata cessazione delle precipitazioni e schiarite”. Temperature: massime 2,3; minime -1,-2.

Sabato 3 marzo: “Nella notte e al mattino nuvolosità variabile e minime sottozero con rischio ghiaccio. In giornata molto nuvoloso o coperto e piogge o neve bagnata localmente fino in pianura. Deboli nevicate a quote collinari e sulle Alpi. Schiarite in serata”. Temperature: massime 2, 4; minime -3,-1.

Domenica al mattino un po’ di sole, nel pomeriggio nuvoloso e in serata precipitazioni con neve a quote collinari. Nella notte possibile neve bagnata fino in pianura. Temperature: massime 4, 6; minime -2, 0

TENDENZA – “Lunedì 5 e martedì 6 Marzo: ancora molto nuvoloso o coperto con piogge. Quota neve in progressivo rialzo”.