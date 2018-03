Neve anche venerdì, poi migliora

La neve annunciata è arrivata, anche in pianura perché “una bassa pressione in evoluzione sull’Atlantico influenza il tempo sospingendo correnti umide e più miti sull’Italia settentrionale che da ieri hanno iniziato a portare nuvolosità diffusa. L’aria fredda giunta nei giorni scorsi sulla Pianura Padana consente alle nevicate di giungere sino a quote di pianura”.

Lo dice il Centro Geofisico Prealpino che in maniera sempre più precisa è in grado di prevedere il tempo che farà nei prossimi giorni.

PREVISIONI – Oggi, giovedì primo marzo cieli molto nuvolosi o coperti con qualche debole nevicata fino a quote di pianura, in mattinata su tutta la regione e da metà giornata perlopiù insistenti sulle medio-basse pianure, Bresciano e Garda. In serata via via asciutto e brevi schiarite sulle Alpi.

Venerdì ancora molte nuvole accompagnate da alcune nevicate a partire dalla tarda mattinata fino in pianura. Nel tardo pomeriggio attenuazione delle precipitazioni a partire dal Piemonte e tendenza al rialzo delle temperature con locali piogge. Schiarite irregolari in serata.

Sabato prevalentemente molto nuvoloso ma in mattinata qualche breve schiarita soleggiata. Asciutto o deboli precipitazioni, più probabili nella seconda parte della giornata, a carattere nevoso oltre circa 400m di quota. Le temperature sono in aumento di qualche grado, soprattutto le minime, e comunque meno rigide dei giorni scorsi. Si parla comunque di clima invernale: di massime fino a più 4, ma non oltre.

TENDENZA – Domenica 4 marzo: in parte soleggiato nella prima parte della giornata, poi aumento della nuvolosità che potrà portare qualche pioggia in serata. Lunedì 5 marzo: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse. Limite neve generalmente a quote collinari, localmente fino in pianura sul Piemonte.