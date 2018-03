Neve, sospesi i campionati giovanili e dilettanti

La neve sta cadendo copiosa sulla provincia di Varese così come in tutta Lombardia. Proprio per questo motivo il Comitato Regionale Lombardo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di sospendere le gare giovanili e dilettantistiche in programma sabato 3 e domenica 4 marzo.

Il comunicato emesso dalla Lega per ora si riferisce alle gare di sabato pomeriggio e domenica mattina. Come si può leggere sulla nota ufficiale, per quanto riguarda le gare della domenica pomeriggio bisognerà attendere la decisione di domani, venerdì 2 marzo.

Questo il comunicato: