Neve sul varesotto, rinviati tutti i campionati provinciali

La neve continua a cadere sulla nostra provincia e si porta a casa una vittoria. Dopo la decisione del Comitato Regionale Lombardo, che già nel pomeriggio di giovedì aveva annunciato il rinvio delle gare giovanili – lasciando però libera scelta per i campionati dall’Eccellenza alla Prima Categoria (LEGGI QUI) –, il comitato varesino ha deciso di fermare tutti i campionati, anche quelli “senior”.

Nel comunicato ufficiale si legge:

Si segnala che, causa avverse condizioni climatiche e per salvaguardare l’incolumità dei giocatori e dei campi di gioco tutte le gare in programma il 3 e 4 marzo p.v. sono SOSPESE. Nelle sezioni dedicate alle varie categorie sono riportate le date di recupero delle stesse.

Anche il comitato di Legnano, nel quale militano tante società del varesotto, ha sospeso i campionati di competenza, dalla Seconda Categoria ai Giovanissimi.

Stessa decisione anche per i campionati del Csi Varese, che ha rinviato tutte le partite in programma per questo weekend (LEGGI QUI).