«Niente montascale e mia madre non ha potuto votare»

Mia mamma Claudia Adele ha problemi di deambulazione ed è in attesa di fare un intervento di protesi alle ginocchia e ieri, domenica 4 marzo, non ha potuto votare oggi.

Motivo?

Alla scuola Marconi di Bizzozero c’era un montascale che è misteriosamente sparito: rimane una pensilina e non c’è altro modo di entrare per un disabile che fare circa 300 metri e ritorno dall’ingresso secondario (percorso disabili provvisto di scivolo) al seggio; all’interno della scuola nessun presidio disponibile (per esempio una sedia a rotelle per il trasporto non è venuta in mente a nessuno)

Mia madre non c’è l’ha fatta… quindi il suo diritto è venuto meno…niente voto.

Doveva esserci un modo per fare entrare un disabile senza costringerlo a una lunghissima camminata.

Grazie

Sonia