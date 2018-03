Non è ancora salva la cerva rimasta infilzata sabato scorso

La cerva di Campagnano, trovata dal proprietario di una villetta sopra Maccagno infilzata in una palina metallica per recinzioni è in buone mani, ma non ancora fuori pericolo.

In tanti, fra i lettori di Varesenews si sono chiesti come stesse la bestia che rischiava di morire dissanguata e di stenti per le ferite riportate probabilmente a causa di un salto finito male.

L’ungulato, una femmina, era stata prima soccorsa dai vigili del fuoco, poi affidata alle cure di una veterinaria dell’Asl e infine ricoverata in una struttura fuori provincia, il Rifugio Miletta di Agrate Conturbia in provincia di Novara, che ha preso in carico l’animale.

La diagnosi è: frattura femore destro, o meglio, esplosione del femore destro, frattura bacino e ferita alla coscia sinistra per perforazione degli strati muscolari a causa del paletto di una recinzione che le ha trapassato la coscia.

«Oggi si è alimentata da sola ma non è assolutamente fuori pericolo, dobbiamo tenere sotto controllo l’infezione attorno alla ferita, sperando che la terapia antibiotica faccia effetto», dicono dal Rifugio, dove specificano che le strutture che si occupano del recupero degli animali selvatici non possono operare fuori provincia, se non su autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, come avvenuto appunto sabato scorso, giorno in cui l’animale è stato immobilizzato e caricato su un furgone per essere ricoverato nel Novarese.

I privati, in caso di animali feriti, devono avvertire le autorità componendo il 112.