Non c’è personale: l’esame di guida slitta

Manca personale: gli esami non si fanno. Diventa un caso nazionale la mancanza di organico alla Motorizzazione civile di Varese.

Il problema sollevato dall’associazione nazionale Autoscuole Unasca che attraverso il segretario Cesare Galbiati denuncia le carenze: «Purtroppo sempre più frequentemente dobbiamo giustificare ai ragazzi che vogliono conseguire la patente l’impossibilità di sostenere la prova d’esame in tempo ragionevoli. Le prenotazioni attuali fanno slittare addirittura di 3 mesi la pratica, ma presto la situazione potrebbe peggiorare se l’amministrazione non interverrà. Il personale in carico all’ufficio si spende con grande senso di responsabilità ma il loro numero è ormai insufficiente a soddisfare le esigenze del territorio. Temo che entro poco tempo si correrà il rischio di disporre di un’unica prova anziché di due nel periodo di validità della pratica».

Il ritardo delle sedute è ormai al limite: «Il problema fondamentale per la Motorizzazione di Varese, come del resto succede in molti altri uffici della regione, è la carenza di personale. La motorizzazione civile è uno degli uffici più importanti per il territorio e crediamo che i cittadini, prima degli addetti ai lavori, ne abbiano bisogno. In attesa delle assunzioni previste dalla legge di bilancio auspichiamo che vengano attivate delle soluzioni tampone per far fronte alla situazione contingente. Il prolungamento del foglio rosa, per esempio, ma anche la chiusura dell’ufficio un giorno alla settimana, come hanno fatto altre città, magari per un periodo limitato di tempo. In alcuni uffici, il personale è preso in “prestito” da altre provincie. Teniamo presente che il prolungarsi dei disagi e dei ritardi non compromette la sola la preparazione dei candidati, ma anche la sicurezza. Perché l’incertezza si traduce in preparazione approssimativa. Senza pensare ai disagi dei candidati al conseguimento delle patenti professionali che ripongono grandi aspettative lavorative dal ottenere la patente di categoria superiore».