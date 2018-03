“Da non vedente vorrei poter prenotare il taxi a Varese”

«Sono un utente come gli altri ma sono anche un non vedente e vorrei un servizio taxi con qualche attenzione in più per chi un problema come il mio».

A sollevare il problema è Matteo Brutto, un utente del servizio radio taxi varesino, che in alcune occasioni non è riuscito a usufruire del servizio. «Mi è capitato qualche volta a tarda sera e una domenica pomeriggio – spiega – ma aldilà di questi casi mi chiedo perché non dare la possibilità di prenotare le corse a chi è un problema come il mio».

A rispondere è il presidente di Radio Taxi Varese Dennj Bossetti: «sul caso specifico dovrei avere più informazioni da parte dell’utente – spiega -. Posso dire che in generale per noi non riuscire a effettuare il servizio per qualunque utente, a prescindere da chi sia, è un dispiacere. Del resto siamo 36 mezzi su Varese e anche se spesso ci sono i tempi per servire tutti con puntualità in alcune fasi diventa un po’ più difficile. Nel fine settimana quando piove, ad esempio, le richieste da smaltire sono moltissime ed è possibile che si debba aspettare un po’».

«In generale – prosegue il presidente – posso dire che moltissimi dei nostri utenti prendono il taxi proprio perché hanno difficoltà e quindi sarebbe complicato istituire il servizio di prenotazione. Un nostro abituale cliente è ad esempio proprio il presidente della sezione varesina dell’Unione Ciechi. L’invito che posso fare a questa persona nello specifico è di contattarci direttamente anche via mail per poter discutere nella fattispecie del disservizio riscontrato, siamo sempre pronti fornire spiegazione e a venire incontro alle persone».