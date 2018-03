Nuova direttrice per la biblioteca: “Si potrà venire qui non solo per i libri”

La biblioteca di Busto Arsizio ha di nuovo le sue figure apicali di riferimento. Claudia Giussani è la nuova direttrice del polo bibliotecario e Monica Giuffrida la sua vice. La prima è laureata in Filosofia e ha un’esperienza ventennale nel mondo bibliotecario mentre la seconda è laureata in Storia e ha scritto libri per ragazzi tra i quali uno sul bullismo, inserito in un percorso di sensibilizzazione sviluppato in molte scuole di Roma e di Milano.

Le due dirigenti sono state presentate questo pomeriggio, giovedì, all’interno della splendida sala Monaco, l’ex-corte d’Assise trasformata nell’ala moderna della biblioteca dedicata a Giovan Battista Roggia.

L’assessore alla Cultura Manuela Maffioli le ha presentate così: «Si tratta di due figure che sanno unire passione e competenza. Per me la biblioteca è uno scrigno di tesori, motore della cultura cittadina non solo per la lettura. So che la nuova direttrice ha una certa esperienza in progetti che allargano il raggio d’azione di una biblioteca, proprio ciò di cui abbiamo bisogno»

L’assessore ha anche speso parole di elogio per il sistema bibliotecario «che ha saputo sopperire al periodo di vacatio di Busto Arsizio – ha spiegato l’assessore che ha anche precisato – in questo periodo nulla si è fermato grazie al contributo essenziale del personale e del coordinamento del dirigente del settore cultura Fogliani». Alla presentazione erano presenti anche gli assessori alla cultura Gianni Bettoni, di Castellanza, Giuseppe Palomba di Fagnano Olona, e Donata Canavesi di Marnate.

La neo-direttrice Giussani ha subito mostrato la sua disponiblità: «Sono contenta della grande accoglienza che mi è stata riservata da parte di tutti. L’inizio di questo percorso è senza dubbio positivo e in sintonia con gli obiettivi dell’amministrazione. Per me è un onore essere al servizio della città». Emozioni simili per Monica Giuffrida: «Sono emozionata e contenta. Vengo dal mondo dell’insegnamento. La biblioteca Busto ha grandi spazi, potenzialità e risorse. Vogliamo toglierle il freno a mano».

Uno dei primi obiettivi che si pone la nuova direttrice è quello di «far conoscere la biblioteca alla cittadinanza intera (non solo studenti e utenti attivi). Portare una cultura diversa dalla sola presentazione di libri. Ho già preso contatti con la Croce Rossa per organizzare una conferenza sulle manovre salvavita». L’idea è mutuata da quanto già accade in altre biblioteche del nord Europa: «È un modello che sta prendendo piede anche in Italia e che dà risultati in termini di aumento dei lettori, soprattutto tra gli adolescenti – spiega la Giussani – in alcune biblioteche si è creato un angolo per i giochi da tavolo, giochi selezionati tra quelli in grado di far sviluppare nel ragazzo una capacità narrativa».

La Giussani ha anche accolto positivamente l’idea di una biblioteca aperta sempre:«È un’idea che mi piace. Con alcuni accorgimenti e con il supporto dell’adeguata tecnologia si può pensare di tenere aperti spazi 7 giorni du 7 con poche risorse umane. Funziona anche l’idea dell’associazione degli amici della biblioteca, già sperimentata con successo anche in altre realtà della provincia».

Anche il sindaco Emanuele Antonelli ha voluto essere presente per salutare il nuovo tandem: «Vi faccio un grande in bocca al lupo – ha detto il primo cittadino – siete due ottime figure con la giusta formazione per il vostro incarico».