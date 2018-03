Nuova normativa sugli ori usati, cosa succede ai gioiellieri

Il Gruppo Orefici e Gioiellieri della provincia di Varese ha organizzato un convegno sulla nuova normativa sui preziosi usati, a cui devono oraattenersi le gioiellerie del territorio.

L’incontro, in collaborazione con Federpreziosi Confcommercio Imprese per l’Italia, è per lunedì 5 marzo 2018 alle 16,30 nella Sede di Ascom Confcommercio Varese.

Durante l’incontro verranno illustrate le novità del decreto legislativo 92 del 2017, che si occupa della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati, in vista anche dell’imminente emanazione del Decreto Ministeriale per l’approfondimento delle procedure relative all’istituzione del Registro degli Operatori Compro Oro presso l’OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

A parlarne interverranno: Marco Parravicini, presidente del Gruppo Orefici e Gioiellieri Provincia di Varese; Steven Tranquilli direttore Federpreziosi Confcommercio nazionale, Emiliano Jacoboni, comandante Gruppo Guardia di Finanza di Varese, Giovanni Leuci, dirigente della Divisione PAS della Questura di Varese.