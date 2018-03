Nuova pista di atletica, iniziati i lavori

Un bel colore rosso vivo, le strisce bianche a delimitare le corsie, con tutti quei segni che sono preziosi per partenze, staffette e arrivi.



È la nuova pista di atletica di Gavirate che in questi giorni è in via di realizzazione. L’annuncio l’ha dato su facebook Carmine Pirrella, presidente dell’Atletica Gavirate: «Finalmente si incomincia a vedere qualcosa…».

E la conferma arriva anche dal Comune: «Sì, stanno gettando la gomma, si tratta dell’ultimo tratto del “tappetino” – spiega il sindaco di Gavirate Silvana Alberio. Tempo permettendo, la pista sarà finita a brevissimo. La ditta che dovrà eseguire i lavori stava attendendo le giuste condizioni meteo».

Sarà quindi il tempo, quello meteorologico, a determinare la fine esatta dei lavori «E allora organizzeremo un’inaugurazione come si deve».

I costi per la realizzazione della pista sono in parte a carico della Regione, che aveva indetto un bando a cui Gavirate aveva partecipato, e per metà a carico del Comune.

Stiamo parlando di un totale di 400.000 euro, di cui la metà da parte di regione Lombardia, il resto in carico al bilancio dell’amministrazione.

Partirà a breve, inoltre la gara d’appalto per il rifacimento del pavimento della palestra della scuola elementare della frazione gaviratese di Oltrona al Lago.