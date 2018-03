Una nuova vita per l’Uovo di Pasqua

Avete ricevuto molte uova di Pasqua? Ricordatevi di tenerne da parte una metà: perchè può diventare uno splendido dolce d’alta pasticceria.

A raccontarci come, il pasticcere Davide Steffenini, giovane eccellanza varesina: che in una video ricetta ci ha mostrato come recuperare un uovo di Pasqua e trasformarlo in un altro dolce: “L’uovo senza uovo“, una piccola delizia realizzata senza uova di gallina.

L'”UOVO SENZA UOVO” DI DAVIDE STEFFENINI

La ricetta, passo passo, è descritta nel video, Qui sotto gli ingredienti necessari per il ripieno.

Per la crema:

200gr di panna

200gr di mascarpone fresco

1 bacca di vaniglia bourbon del Madagascar

28 grammi di zucchero

Per la farcitura:



Quanto basta di pasta sfoglia caramellata

200gr di frutti di bosco misti