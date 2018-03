Nuove corse sul Lago Maggiore per Pasqua

Tutto pronto per affrontare i giorni di Pasqua sul Verbano. Avanti tutta per la stagione primavera-estate 2018: la Società Navigazione del Lago di Lugano comunica i nuovi orari per le tratte turistiche del bacino svizzero del Lago Maggiore.

Con questo servizio partono le corse programmate con 3 battelli. Ulteriori corse si aggiungeranno a breve. Sul sito www.lakelocarno.ch sono già disponibili gli orari e le tratte in funzione. Le tariffe ufficiali saranno presto online e disponibili a tutti.

La Gestione Governativa Laghi italiana come contributo al progetto di Consorzio ha provveduto ad eseguire importanti lavori d’ammodernamento alla MN Torino, tra cui: una nuova cucina professionale, pavimento nuovo di prora e di poppa insieme al giardinetto e un nuovo corrimano. La ristorazione di bordo prenderà il via da subito e questo servizio verrà completato con le corse a pieno regime.

La MN Torino farà delle crociere circolari dove toccherà giornalmente Ascona, Isole di Brissago ed il Gambarogno.

Gli orari verranno comunicate a breve sul sito www.lakelocarno.ch

Per tutte le informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Società Navigazione del Lago di Lugano, telefonando al numero +41 91 222 11 11 o scrivendo una e-mail a

marketing@lakelugano.ch oppure consultando il sito www.lakelugano.ch e la pagina

facebook.com/SNLLugano.