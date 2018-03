Occhialeria: formazione sui materiali

Oggi in Italia è secondo solo a Belluno quanto a importanza: il distretto varesino dell’occhialeria è uno degli elementi di competitività del nostro sistema economico, con un migliaio di addetti e un fatturato di oltre 200 milioni di euro. Non solo, perché in termini di innovazione il comparto varesino risulta particolarmente attivo e, concentrando con Milano i due terzi delle aziende lombarde, vale il 28% dell’intera produzione italiana.

Per le imprese di questo distretto ci sono due appuntamenti da non perdere il 14 e 21 marzo: due giornate di formazione e approfondimento sul tema “Materiali metallici e polimerici per l’industria dell’occhiale”.

La proposta – realizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con l’istituto Certottica e finanziata da Anfao (Associazione nazionale fabbricanti articoli ottici) – risponde alle esigenze manifestate dalle imprese stesse del distretto di Varese di aggiornare conoscenze e competenze in tema di materiali utilizzabili nella produzione di montature. In tutto sedici ore, dedicate ad approfondire proprietà e caratteristiche meccaniche e chimiche dei materiali polimerici e metallici di interesse specifico del settore occhialeria, anche attraverso la presentazione di casi pratici.

A guidare i partecipanti, due figure di esperti che lavorano in ambito universitario e a stretto contatto con le imprese: per la parte “materiali polimerici” interverrà Michele Modesti, docente a Padova, mentre per i “materiali metallici” toccherà a Emanuele Dabalà, anche lui in cattedra nello stesso ateneo. I partecipanti saranno accolti il 14 marzo (dalle 9.00 alle 17.30) nel salone Campiotti della Camera di Commercio, e il 21 marzo (sempre dalle 9.00 alle 17.30) nella Villa Napoleonica del Centro Congressi Ville Ponti. Entrambe le giornate vedranno la mattinata dedicata al tema dei materiali polimerici e il pomeriggio a quello dei materiali metallici.

La partecipazione è gratuita per le imprese, ma è necessario iscriversi mandando una mail a reteinnovazione@va.camcom.it” reteinnovazione@va.camcom.it o a formazione@certottica.it