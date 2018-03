Quarantasei milioni di cittadini chiamati al voto per il rinnovo della Camera e Senato. In Lombardia si vota anche per eleggere il Presidente e il Consiglio regionale.

Camera e Senato, ecco come si vota

La informazioni utili le trovate qui.

Elezioni regionali in Lombardia: come si vota

La informazioni utili le trovate qui.

COME SEGUIREMO IL VOTO

Durante la giornata aggiorneremo questo articolo con alcune informazioni e i dati dell’affluenza.

Tutte le informazioni sulle liste elettorali e i candidati le trovate qui.

È già attivo un live blog, dove sarà possibile commentare l’andamento del voto, lo trovate qui.

I RISULTATI ELETTORALI

Grazie a un accordo con il Ministero dell’Interno avremo direttamente sul nostro sito i risultati con lo scrutinio ufficiale. Inizieranno a esser visibili a partire dalla chiusura delle urne.

La redazione sarà operativa tutta la notte e forniremo dati, commenti, analisi del voto. Lo spoglio delle schede vedrà scrutinate prima quelle del Senato e poi della Camera. Per le regionali si dovrà attendere le 14 di lunedì.