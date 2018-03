Olimpiadi di italiano: la Lombardia fa il tifo per Camilla

Si chiama Camilla, frequenta il primo anno del liceo classico Pascoli di Gallarate. Sarà lei a rappresentare il territorio di Varese ma anche l’intera Lombardia alle finali delle Olimpiadi di italiano in programma da domani, 27 marzo, a Firenze.

Insieme a circa 80 ragazzi, divisi nelle sezioni junior del primo biennio, e senior del triennio, affronterà la prova finale dopo aver superato brillantemente le selezioni di istituto prima e regionali poi. All’edizione 2017/2018 delle Olimpiadi di italiano erano iscritti 60300 studenti di 1154 scuole di tutt’Italia. Le ultime gare ( analisi grammaticale, analisi logica, analisi del periodo, ortografia, figure retoriche, lessico e composizione), saranno svolte nella sede dell’Accademia della Crusca.

La intercettiamo mentre, con la docente di italiano Patrizia Rivolta, è in attesa del treno che la porterà a Firenze : « Sì, sono un po’ tesa – ammette Camilla – ma essere arrivata fino a qui è già stato un bel traguardo, per cui vivo l’esperienza con grande entusiasmo e curiosità».

« Queste iniziative – commenta l’insegnante – permettono ai ragazzi di confrontarsi sulle materie umanistiche. È un’esperienza molto bella ma anche impegnativa. Devo dire che Camilla è una ragazza sveglia e attiva, è studiosa ma anche curiosa e simpatica. È una grande soddisfazione poterla accompagnare».

Sul sito del Ministero, viene dato ampio spazio alla finale in programma da domani. Il sito dedicato alle olimpiadi riporta la scheda dei finalisti, tra cui Camilla Cozzi, che frequenta la 1A del liceo classico Pascoli, abita a Ferno, ha 15 anni e vive con i miei genitori, una sorella, 3 gatti e un cane.

I suoi generi preferiti sono il fantasy e il thriller sia per i libri che per i film mentre per la musica è aperta a tutti i generi. È scout, pratica atletica, le piace arrampicarsi sugli alberi e disegnare. Suona il Flauto Traverso

«Il mio sogno? Vorrei riuscire a pubblicare un mio libro. Soprattutto vorrei diventare scrittrice o illustratrice. Mi piace molto scrivere anche al di fuori dei compiti scolastici. Sono stata fortunata anche perché ho sempre avuto bravi insegnanti che mi hanno aiutata a capire la mia passione per la scrittura».