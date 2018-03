Open Day all’Icma, gli studenti si mettono in scena

Sabato 10 marzo è in programma a Villa Calcaterra (via Magenta 70) il primo Open Day dell’Istituto Antonioni per l’anno accademico 2018/2019.

La scuola sarà aperta dalle 14.30 alle 16.30 per tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino l’offerta formativa proposta. La direttrice Minne Ferrara ed alcuni docenti saranno a disposizione degli interessati per rispondere alle domande e illustrare le peculiarità dell’istituto.

La novità di questo Open Day è una live performance degli studenti che, a partire dalle 15.00, interpreteranno brevi monologhi e scene dialogate.

Come per l’anno accademico in corso, i posti disponibili sono 25. Il percorso di studi ha una durata triennale; il primo anno fornisce basi comuni, il secondo e il terzo sono impostati sull’indirizzo formativo scelto: regia/filmmaking o recitazione. In entrambi i casi la preparazione è completata da laboratori, esercitazioni e Masterclass.

Sul sito dell’Istituto è già attivo il modulo per effettuare le preiscrizioni (http://www.istitutoantonioni.it); i colloqui di selezione si terranno a partire dal mese di aprile.