Open day all’Insubria: quasi novecento gli studenti iscritti

Sono già 859 gli studenti pre-registrati all’open day dell’Università dell’Insunbria che si terrà sabato 10 marzo.

Per facilitare il raggiungimento del campus a Bizzozero, è stato istituito un servizio di navetta gratuito in partenza dal piazzale delle Ferrovie dello Stato, che accompagnerà gli interessati nella sede di via Monte Generoso, dove è prevista l’accoglienza dei partecipanti a partire dalle ore 8.30.

Tra le presentazioni, anche quella del nuovo corso di laurea triennale ad accesso libero in “Storia e Storie del Mondo Contemporaneo” che, solo in seguito ad approvazione ministeriale, potrà essere attivato nella sede di Varese dell’Università degli Studi dell’Insubria a partire dall’anno accademico 2018-19: un percorso di studi specializzato nell’approfondimento della storia, del pensiero e delle forme di storytelling e cultura pop dal Novecento ai nostri giorni.

A partire dalle ore 9 si svolgono le presentazioni dei corsi, in particolare di tutti i corsi della Scuola di Medicina, ossia corsi di laurea di area Medico-sanitaria e Scienze Motorie, con due momenti comuni: la presentazione dell’offerta didattica alle ore 9 e informazioni e simulazione dei test di ammissione alle ore 12.30; i corsi di laurea in Scienze Biologiche e Biotecnologie, con possibilità di incontri uno a uno con i docenti; i corsi di laurea in Giurisprudenza; Scienze del Turismo, Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale, con un focus sui percorsi di laurea magistrale in Giurisprudenza “giuridico-forense”; “giuridico-economico”, “linguistico-internazionale” e la prova di verifica delle conoscenze iniziali alle ore 11.45; il corso di laurea in Economia e Management, con testimonianze, una “lezione in università” e la prova di verifica delle conoscenze iniziali (fissata alle ore 11.30).

Nella sede del Padiglione Morselli avverrà la presentazione del corso di laurea in Informatica, seguita da una breve lezione e demo al Laboratorio di Informatica; del corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente (ore 9) e dei corsi in Matematica, Fisica, Chimica e Chimica industriale (ore 10.30) con giochi matematici e punto informazioni di chimica; corso di laurea in Scienze dell’ambiente e della natura con quattro mini-workshop di approfondimento su argomenti oggetto del corso di laurea e sportello studente-studente; del corso di laurea in Scienze della comunicazione con presentazione dei docenti, testimonianze di studenti e laureati e visita ai laboratori linguistici e multimediali.

Per gli amanti dello sport, sarà possibile visitare il PalaInsubria (dalle ore 12 alle 13.30, rivolgendosi al punto informativo del CUS – Padiglione Monte Generoso), mentre gli studenti fuori sede potranno visitare il Collegio Universitario Carlo Cattaneo (sono in programma due visite guidate, alle ore 11 e alle ore 12, con ritrovo presso il punto informativo Diritto allo Studio – Padiglione Monte Generoso).

I programmi delle giornate sono disponibili sul sito di Ateneo alla pagina: www.uninsubria.it/openday.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione, tramite form on-line disponibile alla stessa pagina del sito