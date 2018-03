Open Fiber, i cantieri della settimana a Varese

Lo scorso novembre il comune di Varese e Open Fiber hanno siglato la convenzione che regolamenta la realizzazione di una rete a banda ultra larga e da allora i cantieri Open Fiber hanno già occupato un ampia parte della città, partendo dalla parte sud est. Dopo l’incontro di settimana scorsa, dove è emerso che parte del problema riguardava anche la comunicazione dei lavori in corso, open Fiber ha scelto di dare notizia dei cantieri in partenza nella settimana.

I CANTIERI DELLA SETTIMANA

Questa settimana i cantieri di Open Fiber interesseranno via Dalmazia, viale Belforte, viale Brennero, via Monte Cristallo e via Sette Termini: in questi punti saranno effettuati gli scavi delle minitrincee. In settimana sono previsti lavori anche in via Valstagna, via Rovereto e via Tarvisio.