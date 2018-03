Open Fiber si scusa: “elimineremo ogni segno dei lavori sulle strade”

Open Fiber, dopo la nota in cui il Comune di Varese ha minacciato lo stop ai nuovi cantieri, in attesa del ripristino delle strade dopo i lavori precedenti, si è scusato ufficialmente con l’amministrazione e i cittadini.

«Ci scusiamo con la popolazione per gli eventuali disagi creati – spiega Antonio Chiesa, Regional Manager Lombardia di Open Fiber – siamo intervenuti con le imprese affinché siano ripristinate le condizioni ottimali per le strade della città. Purtroppo il maltempo dell’ultimo mese non ci ha aiutati: non appena diminuiranno le precipitazioni e le temperature saranno più calde, anticipo che, là dove sarà trascorso il tempo necessario al consolidamento del terreno, procederemo direttamente con i ripristini definitivi, al fine di eliminare ogni segno sull’asfalto dei lavori di posa della fibra ottica. Aumenteremo i controlli perché il nostro obiettivo è continuare il piano da 12 milioni di euro per il cablaggio di oltre 31mila unità immobiliari varesine».

La società che sta curando l’installazione della rete a banda ultra larga nella città di Varese ha convocato, già nella giornata di ieri, la Direzione Lavori di Varese.

«L’obiettivo è rafforzare i controlli dei cantieri sul territorio per aumentare la qualità dei lavori e non creare disagi alla popolazione – ha aggiunto la nota di OpenFiber – Le ditte in subappalto sono state richiamate ad eseguire i lavori di installazione della fibra ottica, e i successivi ripristini, a regola d’arte, come stabilito dalla Convenzione siglata da Open Fiber con il comune di Varese».