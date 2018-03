Openjobmetis grande con le grandi: stesa anche Avellino

Il ritorno a Masnago dopo oltre un mese è dolcissimo per la Openjobmetis che si prende il lusso di stoppare un’altra pretendente al titolo – Avellino – dopo aver sculacciato Venezia, Milano e Brescia in questo terzo quarto di campionato. Al PalA2a Varese dà l’idea di essere una torre dalle basi solidissime, capace di resistere alle testate di una Sidigas in versione “ariete” nel tentativo di abbattere la squadra di Caja. Che invece ha reagito alla grande all’unico sorpasso irpino (67-69 al 34′) e ha ripreso il comando della gara fino allo striscione di arrivo tagliato sul +7, 82-75.

I biancorossi sono stati trascinati in attacco, ancora una volta, da Stan Okoye, 26 punti con percentuali irreali (75% dal campo): il nigeriano è stato l’autore dello sprint iniziale, quello che Sacripanti indicherà come decisivo per l’economia del match, ma pure di una tripla miracolosa nel finale che ha tolto parecchie castagne dal fuoco. Sbagliato però pensare che la gara sia stata uno show personale del numero 11 di casa: buone notizie arrivano ancora da Avramovic, anche in difesa, e da Vene che conferma le sue qualità di giocatore totale (5 assist).

E poi ha ragione Caja a dire che tutti hanno fatto qualcosa di buono per strappare due punti: Cain e Delas hanno retto l’urto del moloch Fesenko, e il croato nell’ultimo periodo ha anche prodotto almeno tre giocate pesantissime. Tambone e Ferrero hanno dato fiato ai titolari mentre Wells e Larson, purtroppo, sono le uniche note non del tutto positive anche se qui e là hanno comunque scoccato frecce importanti per ferire i Lupi. Il tutto in una Masnago “tutta in piedi” nonostante una protesta – incomprensibile ai più – da parte degli ultras, a lungo fuori dal palazzetto e rientrati brevemente solo per contestare Claudio Coldebella. Peccato per loro: fossero rimasti in curva si sarebbero potuti godere una Openjobmetis da spellarsi le mani.

OPENJOBMETIS VARESE – SIDIGAS AVELLINO 82-75 (26-14, 44-33; 65-57)

VARESE: Larson 9 (3-7, 1-3), Wells 8 (3-5, 0-1), Okoye 26 (3-4, 6-8), Vene 12 (3-6, 2-3), Cain 2 (1-1); Avramovic 13 (3-6, 0-6), Tambone 6 (0-2, 2-4), Delas 3 (1-3), Ferrero 3 (1-2 da 3). Ne: Bergamaschi, Natali, Ivanaj. All. Caja.

AVELLINO: Filloy 8 (1-2, 2-9), D’Ercole 3 (1-1 da 3), Rich 22 (6-12, 3-6), Leunen 9 (3-3, 1-2), Fesenko 4 (1-3); Zerini (0-1 da 3), D. Wells 15 (3-7, 2-2), Fitipaldo 9 (0-1, 3-3), Lawal, Scrubb 5 (1-3, 1-1). Ne: Fucci, Parlato. All. Sacripanti.

ARBITRI: Filippini, Attard, Di Francesco.

NOTE. Da 2: V 17-34, A 15-31. Da 3: V 12-27, A 13-25. TL: V 12-16, A 6-12. Rimbalzi: V 36 (12 off., Okoye, Cain 8), A 29 (Scrubb 8). Assist: V 19 (Vene 5), A 15 (Leunen 7). Perse: V 12 (Vene 3), A 15 (Rich 5). Recuperate: V 9 (Avramovic 4), A 6 (Filloy, Rich 2). Usc. 5 falli: nessuno. Spett.: 4.417. Incasso: 60.709.