Openjobmetis, non ti distrarre: c’è Pesaro per fare il tris

Lo abbiamo già detto a margine della splendida vittoria di domenica scorsa a Sassari: per andare ai playoff, la Openjobmetis dovrà compiere un vero e proprio miracolo, vista la distanza da coprire tra sé e le tante (troppe) rivali per arrivare all’ottava posizione in campionato.

Ma i miracoli nello sport possono anche accadere, a patto che si punti un obiettivo e non ci si conceda alcuna distrazione lungo il cammino. Per questo l’impegno di sabato sera (20,30) dei biancorossi, che sul parquet del PalA2a attendono la Vuelle Pesaro, deve essere affrontato con la massima concentrazione. Sulla carta Varese – questa Openjobmetis in particolare – è superiore ai marchigiani, squadra fanalino di coda che non può ancora schierare l’ultimo rinforzo acquistato, Taylor Braun, sostituto dell’infortunato Moore.

Ma Pesaro (a quota 10 come Capo d’Orlando, ma con scontro diretto sfavorevole) ha assoluto bisogno di muovere la classifica e per questo motivo ha scelto di cambiare coach affidandosi a… un varesino (Cedro Galli – QUI l’articolo), passato da vice di Leka a capo allenatore. E potrà contare su quel Rotnei Clarke che anche l’anno scorso arrivò per l’ultima parte di stagione contribuendo assai alla salvezza dei biancorossi dell’Adriatico.

Alla vigilia del match, coach Attilio Caja avvisa i suoi uomini sulla necessità di rimanere concentrati soprattutto sulle qualità d’attacco dei pesaresi. «Da quando è uscito il calendario abbiamo guardato a questa partita come a un chiave della nostra stagione. Per fortuna ci arriviamo in una posizione di classifica forse anche migliore rispetto alle nostre aspettative ma comunque dovremo restare molto concentrati, sapendo anche che Pesaro ha cambiato allenatore e ciò porta sempre nuova energia tra i giocatori».

Proprio facendo cenno alle voci provenienti dalle Marche, Caja chiede di restare guardinghi: «A Pesaro, giustamente, dicono che verranno a Varese per vincere: dobbiamo restare attenti e pronti, terremo orecchie e occhi bene aperti. I nostri avversari hanno grande propensione alle conclusioni da lontano perché vantano buoni tiratori ma anche molta fiducia sul proprio lavoro a rimbalzo d’attacco grazie a Mika, Omogbo e ad altri. In attacco invece dovremo sempre avere la pazienza di andare a cercare i nostri punti forti per colpire».

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata in diretta su VareseNews attraverso un liveblog aperto fin dal pomeriggio del venerdì, con notizie, curiosità e statistiche. Per partecipare è possibile scrivere nello spazio commenti o usare – su Twitter e Instagram – gli hashtag #direttavn o #pesarovarese. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.