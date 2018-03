Openjobmetis – Pesaro in diretta da Masnago

Turno pasquale per la Serie A di basket. La Openjobmetis è impegnata sul campo di casa contro la pericolante Vuelle Pesaro in una sfida storica per la pallacanestro italiana. Palla a due alle ore 20,30 al PalA2a: VareseNews racconterà la partita con un liveblog al quale si può contribuire scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #varesepesaro su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI.