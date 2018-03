Openjobmetis, servono punti in trasferta: Sassari è avvertita

La ripartenza del campionato di Serie A dopo la lunga sosta per Coppa Italia e Nazionale non ha sorriso alla Openjobmetis da trasferta. I biancorossi, che si erano sbloccati lontano da Masnago con le vittorie di Venezia e Desio (cioè Cantù) hanno invece perso sia a Pistoia sia a Trento, allontanandosi così da quel sogno playoff che però il successo di domenica scorsa contro Avellino tiene ancora vivo.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - Banco Sardegna Sassari 61-82 4 di 29

Ecco dunque che il match di Sassari – si gioca domenica 25 dalle ore 19 – assume un’importanza particolare. Se Varese vorrà tenere vive le speranze di arrivare tra le prime otto non può praticamente più perdere colpi e quindi dovrà trovare il modo di tornare a vincere on the road e quindi espugnare un campo ostico come il PalaSerradimigni.

Il Banco di Sardegna degli ex Stipcevic e Polonara (secondo marcatore dei suoi in campionato) sta tra l’altro attraversando un buon momento, se si esclude il crollo di Le Portel che è costato il cammino in coppa (mostruosa prova dell’ex pivot varesino Hassell nella circostanza: 33 punti e 12 rimbalzi): i sardi di Pasquini arrivano dalle vittorie su Cremona e Sassari con oltre 100 punti segnati in entrambe le circostanze.

La Openjobmetis, che all’andata incappò in una serata nera (61-82 per la Dinamo a Masnago) sa di dover giocare la partita di domenica con estrema attenzione specie nei confronti di una batteria di esterni che può diventare pericolosissima con i vari Hatcher, Bamforth, Bostic oltre naturalmente a Stipcevic. Okoye e compagni però difficilmente mollano la presa, anche nelle partite meno brillanti, e arrivano all’appuntamento senza particolari problemi e piuttosto carichi. La settimana di lavoro in palestra questa volta non ha avuto intoppi e Caja avrà regolarmente tutti gli uomini a disposizione, con Ferrero che sta recuperando la miglior forma dopo l’infortunio alla caviglia. I biancorossi sono stati anche visitati da un fenomeno del passato, Arijan Komazec, comparso a sorpresa al PalA2a venerdì sera.

DIRETTAVN

