Openjobmetis – Sidigas in diretta da Masnago

Torna finalmente a giocare in casa la Openjobmetis Varese, che manca da Masnago dallo scorso 11 febbraio (giorno del trionfo su Brescia). La squadra di Attilio Caja ospita domenica 18 – attenzione: si gioca dalle ore 17 – la Sidigas Avellino di Pino Sacripanti

La partita di Masnago sarà raccontata in diretta da VareseNews con un liveblog già attivo dal sabato con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio prepartita. Per partecipare è possibile scrivere nello spazio commenti o usare (su Facebook e Instagram) gli hashtag #direttavn e #vareseavellino. Per connettersi direttamente al live CLICCATE QUI.