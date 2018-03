Operato l’anziano investito in via Sciesa

È stato operato all’ospedale di Circolo di Varese l’anziano l’anziano investito in via Sciesa, ai Ronchi di Gallarate, poco dopo le 8 della mattina di giovedì 15 marzo.

Stabilizzato sul posto, l’uomo era stato subito trasferito a Varese, dove è arrivato alle 9. Le condizioni dell’uomo – 84 anni, residente a Cardano al Campo – sono ancora delicate, la prognosi è riservata ma l’anziano non è in imminente pericolo di vita.

L’uomo ha riportato traumi diffusi, con alcune fratture. Attualmente è ricoverato in terapia subintensiva, dopo che è stato sottoposto a un intervento di chirurgia plastica.

L’anziano è stato investito in via Sciesa, mentre attraversava sulle strisce pedonali, all’altezza dell’edicola e dell’asilo. La Polizia Locale, dopo l’incidente, ha chiuso la strada per effettuare accuratamente i rilievi. Solo sabato scorso un altro incidente aveva coinvolto, poche decine di metri più avanti, un ciclista 83enne.