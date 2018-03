Ore di attesa per la Giunta Fontana

La scadenza per la presentazione della Giunta Fontana è oggi. La deadline è stata fissata del Presidente in persona durante la cerimonia di passaggio delle consegne a Palazzo Lombardia con il predecessore Roberto Maroni.

Lunedì Attilio Fontana aveva annunciato che la Giunta era cosa fatta, restavano da risolvere alcune caselle legate alle quote rosa. Le limature, tuttavia, devono essere qualcosa di più incisivo se ancora stamattina non si hanno notizie dell’orario di presentazione, segno che il Governatore è ancora al lavoro per definire i nomi.

A rivelare un quadro delle indiscrezioni che circolano in queste ore è il Corriere della Sera nelle sue pagine regionali che racconta di come la partita sia bloccata in area Forza Italia: dati come punti Fermi Gallerà alla Sanità, Sala Alla vicepresidenza e Sardone al Lavoro vanno definiti gli altri due nomi assegnati ai forzisti.

Una novità significativa riguarderebbe anche il varesino Raffaele Cattaneo di Noi con l’Italia che era dato in lizza per i Trasporti (ora nelle mire della Lega) e che invece potrebbe essere assegnato all’Ambiente, ma il ballottaggio è tutto interno ai centrisi.