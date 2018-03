Orsacchiotti in pediatria: i bimbi alla scoperta dell’ospedale

La Pediatria dell’Ospedale Galmarini di Tradate pronta ad accogliere i bambini dell’ultimo anno della scuola materna C. Saporiti di Tradate. Domani, martedì 6 marzo, i piccoli alunni saranno ospiti per una simpatica ed utile iniziativa, denominata “Progetto Teddy Bear”, promossa dall’Associazione Rotaract Club di Tradate.

L’iniziativa nasce da un’idea congiunta delle associazioni internazionali degli studenti di Medicina con l’intento di offrire ai bambini sani un’occasione per familiarizzare con l’ambiente ospedaliero, così da ridurre significativamente i livelli di ansia e di stress nel momento in cui dovessero necessitare di una visita o di un ricovero in ospedale.

Domani i bambini della scuola tradatese accompagneranno in Ospedale degli orsacchiotti ‘malati’, affidandoli alle cure di medici e infermieri. A seguito di una giornata di cure, gli orsacchiotti usciranno ‘guariti’, tra le braccia dei loro accompagnatori.