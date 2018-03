Oscar alla sceneggiatura per il film di Luca Guadagnino

Chiamami con il tuo nome, diretto dal regista italiano Luca Guadagnino, vince l’Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale, scritta dal regista e autore inglese James Ivory che, all’età di 90 vince il suo primo Oscar. «Che siamo omo o eterosessuali – ha detto dal palco – tutti siamo passati attraverso l’esperienza del primo amore. Ringrazio Luca Guadagnino per la sua sensibilità di regista». Compirà 90 anni a giugno ma intanto Ivory è diventato il vincitore più anziano della storia degli Oscar.

Senza nessun intoppo la premiazione per il miglior film, dopo l’errore dell’anno scorso che aveva assegnato il premio al miglior film sbagliato. A premia sempre l’attore Warren Beatty a cui è stata così offerta la possibilità di redimersi da quell’enorme papera finita nella storia dell’Academy. Va tutto secondo i pronostici con The Shape of Water che vince 4 premi, ta cui quello per film e regia (Guillermo Del Toro) cui si aggiunge anche quello della miglior colonna sonora. Come da previsione anche per l’attore protagonista Gary Oldman per l’Ora più buia e a Frances McDormand per Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Per la sceneggiatura originale invece il premio è andato all’indipendente Scappa – Get Out.

Un’edizione senza intoppi e nel pieno stile del politicamente corretto, senza sbavature ma senza nemmeno negare gli scandali delle molestie sessuali e abusi di potere che hanno caratterizzato l’industria Holliwoodiana, con diversi riferimenti fatti da Jimmy Kimmel e dai vincitori durante i loro discorsi.

TUTTI I PREMI

Miglior film

The Shape of Water

Miglior regista

Guillermo Del Toro – La forma dell’acqua

Miglior attrice protagonista

Frances McDormand – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attore protagonista

Gary Oldman – L’ora più buia

Miglior attrice non protagonista

Allison Janney – I, Tonya

Miglior attore non protagonista

Sam Rockwell – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Migliore sceneggiatura originale

Jordan Peele – Scappa – Get Out (Get Out)

Migliore sceneggiatura non originale

James Ivory – Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name)

Miglior film straniero

Una donna fantastica (Una mujer fantástica), regia di Sebastián Lelio (Cile)

Miglior film d’animazione

Coco, regia di Lee Unkrich e Adrian Molina

Migliore fotografia

Roger A. Deakins – Blade Runner 2049

Miglior montaggio

Lee Smith – Dunkirk

Migliore scenografia

Paul D. Austerberry, Shane Vieau e Jeff Melvin – La forma dell’acqua – The Shape of Water

Migliore colonna sonora

Alexandre Desplat – La forma dell’acqua – The Shape of Water (The Shape of Water)

Migliore canzone

Remember Me (musica e testi di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez) – Coco

Migliori effetti speciali

John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert e Richard R. Hoover – Blade Runner 2049

Miglior sonoro

Mark Weingarten, Gregg Landaker e Gary A. Rizzo – Dunkirk

Miglior montaggio sonoro

Richard King e Alex Gibson – Dunkirk

Migliori costumi

Mark Bridges – Il filo nascosto (Phantom Thread)

Miglior trucco e acconciatura

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick – L’ora più buia (Darkest Hour)

Miglior documentario

Icarus, regia di Bryan Fogel

Miglior cortometraggio documentario

Heaven is a Traffic Jam on the 405, regia di Frank Stiefel

Miglior cortometraggio

The Silent Child, regia di Chris Overton e Rachel Shenton

Miglior cortometraggio d’animazione

Dear Basketball, regia di Glen Keane e Kobe Bryant