Ospedale Galmarini più green: al via la raccolta differenziata della plastica

Avviata la raccolta differenziata della plastica all’ospedale Galmarini. Il provvedimento è in vigore dal primo marzo ed è stato attuato in accordo tra la struttura ospedaliera e il Comune di Tradate.

Spiega l’assessore Vito Pipolo: «In tutti i luoghi di ristoro, negli uffici amministrativi, in alcuni ambulatori (Centro Trasfusionale, Recupero e rieducazione funzionale, Centro Riabilitativo di Media Assistenza, Sale Operatorie) e in vari servizi (bar, cucina, magazzino) sono stati distribuiti contenitori per la raccolta differenziata della plastica corredati di cartelli con le regole per poterla effettuare in modo corretto».

«L’impegno della direzione, consapevole dell’importanza dell’argomento – chiude l’assessore -, è quello di ampliare la raccolta differenziata dei rifiuti anche ad altri materiali in tutto l’Ospedale nel più breve tempo possibile e in tal senso si sta operando».