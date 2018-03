Otto cuccioli da salvare

Li hanno abbandonati fuori dalla caserma dei vigili del fuoco di Varese nella notte.

Sono otto cuccioli, maschi e femmine, lasciati in un cartone sotto la pioggia nella notte tra sabato e domenica in via Legnani.

I pompieri al lavoro in caserma li ha trovati e ha subito contattato la Polizia Locale, che ha poi provveduto ad avvertire il personale veterinario della Ats Insubria: i cuccioli sono stati portati a Cittiglio al Canile Sanitario, dove ora sono accuditi.

Ci sarà la possibilità di adottare questi cagnolini, ma servirà contattare il Canile stesso per capire modalità e tempi.