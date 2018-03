In overdose, salvato in extremis dai carabinieri

Salvataggio in extremis di un giovane di 21 ritrovato privo di sensi nella sua abitazione di Daverio. Sono stati i carabinieri della stazione di Azzate a rianimare il ragazzo in overdose.

La madre, dopo averlo trovato riverso a terra, aveva chiamato il 112. Due carabinieri di Azzate sono arrivati prima dell’ambulanza e gli hanno praticato subito il massaggio cardiaco, alternandosi tra di loro fino all’arrivo dei sanitari.

Il 21enne, noto alla polizia come abituale assuntore di droghe, è ora ricoverato all’Ospedale Del Circolo di Varese e non è in pericolo di vita.

I militari erano addestrati nelle materie di Basic Life Support conseguite rispettivamente con un corso di formazione fatto in autonomia e alla Scuola Allievi Carabinieri di Torino. L’attività rientra in un più ampio progetto del Comando Generale dell’Arma di Carabinieri che promuove con le aziende ospedaliere corsi sulle manovre di primo soccorso.