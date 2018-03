“Il padre della sposa” in scena al Teatro San Pio

Dopo il successo dello scorso mese di ottobre con la commedia “Il padre della sposa”, torna

sul palcoscenico di casa la Compagnia del Crivello. Sabato 17 Marzo al Cinema Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo, con il patrocinio del Comune di Uboldo, la locale Compagnia presieduta da Antonella Imondi porta in scena “Siamo diventati tutti virtuali”, commedia brillante in 2 atti di Giuseppina Cattaneo, per la regia di Michela Cromi.

La commedia narra la storia della famiglia Cella alle prese con l’attualissimo problema che interessa l’uomo moderno: il cellulare. Comunicare, come, con chi, ma soprattutto… comunicare? Fra divertenti

malintesi di coppie solide e di altre, virtualmente possibili, la presenza rassicurante, ma non troppo, di una donna d’altri tempi, di valori sani e concreti, riporta tutti alla realtà.

La Compagnia del Crivello è nata quattro anni al termine di un laboratorio teatrale organizzato dalla Sala della Comunità e dall’Oratorio di Uboldo. Da allora i componenti della Compagnia hanno portato in scena diversi spettacoli “Impara l’arte e… ricorda la parte” (2014), “I danè fan danà” (2015), “La

bugia va in vacanza” (2016), “L’eredità dei Lauri” (2017), “Il padre della sposa” (2017) – riscuotendo sempre un ottimo successo sempre sotto la sapiente guida di Michela Cromi del Teatro della Corte di Castellanza.

Composta da 24 elementi e presieduta da Antonella Imondi, associata al G.A.T.a.L. (Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia), la Compagnia del Crivello opera con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e l’arte teatrale, ispirando la sua attività ai valori umani e cristiani cercando di valorizzare la Sala della Comunità di Uboldo quale luogo di aggregazione sociale e di promozione culturale. Fanno parte dell’associazione Compagnia del Crivello: Albertini Edgardo, Balducchi Miriam,

Beneduce Elisabetta, Busatti Leonora, Ceriani Rosy, Colombo Alessandro, Colombo Alessio,

D’Alessio Massimiliano, Fioraso Elena, Gazzetta Graziella, Imondi Antonella, Lanza

Margherita, Leoni Sofia, Lo Presti Mary, Migliavacca Rosy, Moneta Arnaldo, Morano Cristian,

Nuccio Rino, Pagliaro Maria Palma, Panarella Sara, Passerini Alessandra, Poli Fabio, Sironi

Giovanna, Zanardo Fabio.

“SIAMO DIVENTATI TUTTI VIRTUALI”

Compagnia Teatrale del CRIVELLO di UBOLDO

SABATO 17 MARZO 2018 ORE 21,00

CINEMA TEATRO SAN PIO SALA DELLA COMUNITA’

Piazza Conciliazione, 2 UBOLDO

Biglietto: € 10,00 (posto unico)

Prenotazioni: www.teatrosanpio.uboldo.info – tel. 328.7444674