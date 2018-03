Palazzo Estense si tinge di blu per la giornata dell’autismo

Il Comune di Varese aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, la campagna di sensibilizzazione istituita nel 2007 dall’ONU.

L’amministrazione illuminerà di blu, le sere dell’1 e del 2 aprile, la facciata di Palazzo Estense. Il colore blu è stato scelto infatti per identificare, ogni anno, monumenti o spazi cittadini come segno di consapevolezza nei confronti della sindrome. A Varese l’iniziativa si svolge in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In occasione della Giornata in tutto il mondo si terranno appuntamenti di informazione, formazione, solidarietà e sostegno.

«Il Comune di Varese è al fianco delle famiglie che devono fare i conti con questa patologia – spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – Per questo aderire alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo è un modo per testimoniare il nostro sostegno e la nostra vicinanza in un momento così importante. Abbiamo scelto di illuminare un luogo simbolico della città come la facciata di Palazzo Estense per mantenere alta l’attenzione di tutti su questo tema».

Anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese partecipa all’iniziativa, illuminando di blu uno degli edifici della sede di Varese: «Il Corpo Nazionale è da tempo in prima linea sul tema della sicurezza delle persone disabili, anche con l’obiettivo di contribuire a far crescere la consapevolezza nelle persone su questi temi, il linea con le direttive impartite dalle Nazioni Unite» fa sapere il Comandante Ing. Antonio Albanese.