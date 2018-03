Palazzo Gilardoni si tinge di blu contro l’autismo

Il 2 aprile, XI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, alcuni dei monumenti più importanti del mondo – come l’Empire State Building di New York e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro – si tingeranno di blu, il colore scelto dall’ONU per l’autismo.

In Italia saranno tante le piazze e monumenti che si illumineranno o avranno un segno blu. Anche Busto Arsizio si mobilita: dalle ore 18 del 2 aprile alle ore 1 del 3 aprile la facciata del palazzo municipale di via Fratelli d’Italia sarà illuminata di blu con un sistema di proiettori predisposto grazie ad Agesp Attività Strumentali.

“Sarà un gesto simbolico di condivisione e di sensibilizzazione – afferma l’assessore all’Inclusione sociale Miriam Arabini – che spero possa contribuire ad accendere i fari sulla sindrome dello spettro autistico: il nostro è ovviamente anche un invito a sostenere la ricerca scientifica perché la qualità della vita delle persone che ne soffrono e delle loro famiglie possa essere migliorata e supportata”.

Proprio il 2 aprile prenderà il via #sfidAutismo18 la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi della Fondazione Italiana Autismo: dal 2 al 15 aprile con un SMS Solidale al 45581 sarà possibile donare 2 Euro da cellulare e di 5 o 10 Euro da rete fissa. Grazie ai fondi raccolti, la Fondazione sosterrà progetti rivolti all’istruzione, alla formazione degli operatori della scuola, della sanità e dei servizi sociali e alla ricerca, sia nel campo biomedico che in quello pedagogico, tramite i quali dare supporto alle necessità delle famiglie diffuse su tutto il territorio nazionale.

I dati della fondazione parlano chiaro sull’importanza di contribuire alla causa: sul sito www.fondazione-autismo.it si legge infatti che “secondo le ultime stime effettuate negli Stati Uniti un bambino su 68 soffre di sindrome dello spettro autistico, un dato cresciuto di 10 volte negli ultimi 40 anni. Il numero dei maschi con autismo è di 4-5 volte superiore a quello delle femmine. I farmaci specifici contro questo disturbo non esistono, mentre ve ne sono pochi che danno modesti risultati e soltanto per alcune manifestazioni associate all’autismo”.