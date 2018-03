A Palazzo Marino si celebrano i 30 anni della rivista “Poesia”

Dal 1988 la rivista ‘Poesia’ rappresenta un caso editoriale unico a livello nazionale e internazionale per numero di copie vendute, per la qualità delle collaborazioni e per l’eccezionale numero di poesie pubblicate.

Alla rivista e al suo editore, Nicola Crocetti, in occasione della Giornata mondiale della poesia, il Comune di Milano dedica un evento celebrativo che si terrà domani, mercoledì 21 marzo, alle ore 12, in Aula consiliare, con interventi dell’assessore alla Cultura Filippo Del Corno, del presidente del Consiglio Comunale Lamberto Bertolé, della presidente della Commissione consiliare Cultura Paola Bocci e del coordinatore di Area P, Pino Landonio.

“Nel solco di Area P – dichiara il presidente Bertolé – e a ulteriore dimostrazione dell’impegno della Presidenza del Consiglio comunale per diffondere la storia e i valori del linguaggio poetico, dedichiamo la Giornata mondiale della Poesia a un editore che con la sua rivista ha dato lustro a Milano. Il riconoscimento a Nicola Crocetti valga come riconoscimento al vasto mondo dei personaggi illustri che nella nostra città hanno vissuto e scritto, da Ada Merini a Eugenio Montale, da Salvatore Quasimodo a Vivian Lamarque, solo per citarne alcuni”.