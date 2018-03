Paola Castiglioni: “Il professionista arrestato a Gallarate non è una commercialista”

La presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio, Paola Castiglioni, intende precisare che la persona arrestata dalla Guardia di Finanza nell’operazione “Factotum” che riguarda una frode fiscale da 25 milioni di euro, definita commercialista dagli stessi inquirenti, non è un commercialista.

Qui la notizia degli arresti eseguiti martedì

«Possiamo affermare con assoluta certezza che il commercialista citato nell’articolo non è mai stato iscritto all’Ordine dei Commercialisti – spiega – . La precisazione è necessaria in quanto non può essere attribuito il titolo di commercialista ad una persona che, pur svolgendo le stesse mansioni di un commercialista, non sia iscritta all’ordine e che, quindi, non ha sostenuto un praticantato e un esame di stato».