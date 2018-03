Paolo Migone in scena al Galleria

Un 8 marzo all’insegna dell’ironia con Paolo Migone, che porterà al Teatro Galleria il suo spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”. Un testo ispirato all’omonimovolume dello psicologo americano John Gray e che racconta l’impossibilità di comunicare tra i due sessi.

Tutti, infatti, hanno avuto modo di scontrarsi con un comportamento incomprensibile di una persona dell’altro sesso. Questo perché si pensa che gli altri, o le altre, funzionino esattamente come noi, quando in realtà non è così. È qui che si innesta la comicità surreale di Migone, che aiuterà il pubblico a comprendere queste differenze nel quotidiano, trasformandole da momenti di scontro ad occasioni di complicità. Il risultato è che si ride molto, si ride di sé e si ride della propria coppia.

Nato a San Paolo del Brasile ma cresciuto a Livorno, Paolo Migone ha studiato teatro con Philippe Blancher e Yves Lebreton. La notorierà è arrivata partecipando a diverse edizioni di Zelig, sul cui palcoscenico ha portato un personaggio dal tipico occhio nero, caratterizzato da una visione pessimistica della vita. Nel 2012 al Festival nazionale Adriatica Cabaret è stato premiato come miglior cabarettista dell’anno. Lo spettacolo, in programma giovedì 8 marzo, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 24 euro e possono essere acquistati al Disco Store di piazza San Magno oppure sul circuito TicketOne.