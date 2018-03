Parabiago Run, domenica la settima edizione

A Parabiago torna la corsa “regina”. È in programma domenica 11 marzo la stracittadina “Parabiago Run”. Organizzata dal gruppo podistico Betti’s Grüp Run,con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, propone una gara competitiva Fidal sui 10 km e una corsa non competitiva sui 5 oppure sui 10 km. In sole sette edizioni la Parabiago Run ha saputo ritagliarsi un posto di prim’ordine tra gli appassionati e non. L’anno scorso, nonostante il maltempo, oltre mille si sono presentati sotto lo striscione della partenza; nel 2016, con un tempo più clemente, gli iscritti sono stati 1.400, più della metà dei quali “competitivi”.

«La Parabiago Run è volutamente nata come manifestazione aperta a tutti: aperta a chi si muove tenendo sempre sotto controllo il cronometro, ma anche a chi semplicemente vuole misurarsi su un percorso più o meno breve, anche facendo una semplice camminata», spiega il presidente del Betti’s Grüp Run Giuseppe Moroni. «Una formula apprezzata che ci ha portato ad incrementare gli iscritti dai 550 della prima edizione fino a oltre mille promuovendo l’attività sportiva. A questo proposito, quest’anno avremo anche un nutrito gruppo di nordic walker. È anche l’unica gara di Parabiago omologata Fidal, fattore che ci ha permesso di intercettare i “competitivi”. Un ringraziamento particolare a tutte le realtà che ci hanno sostenuto e che hanno creduto in questa manifestazione ponendo le basi per il suo successo».

Anche la settima edizione della Parabiago Run vede confermato il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Una presenza «per riaffermare la nostra vicinanza al territorio attraverso una manifestazione che ha saputo crescere sempre più», osserva il presidente della banca di credito cooperativo Roberto Scazzosi. «Lo sport quando praticato in modo sano è un grande valore che deve essere sostenuto».

Il programma prevede alle 8 il ritrovo dei partecipanti al centro sportivo Venegoni-Marazzini in via Carso a Parabiago; alle 9.30 la partenza. Sono previsti premi per i primi cinque uomini e le prime cinque donne delle classifica generale e per i primi tre di ogni categoria Fidal. Inoltre premi ai primi otto gruppi e al primo residente a Parabiago.

Il percorso si snoda su un circuito da 5 km, da ripetersi due volte per coloro che optano per i 10 km. Dal centro sportivo Venegoni-Marazzini, dopo un breve tratto di asfalto il percorso entra nel Parco del Roccolo per un passaggio di sterrato veloce e scorrevole. La gara prosegue poi interamente su asfalto per le vie della città, chiudendo il giro all’interno della pista di atletica del centro sportivo. L’arrivo è all’interno della pista.

Per informazioni e iscrizioni: CLICCA QUI