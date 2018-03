Paragone litiga con Calenda: “Ti guida lo schema di potere finanziario”

Scambio di battute su Twitter tra i due politici.

Non è andata giù al neo senatore varesino del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone l’intervista rilasciata al Corriere della Sera dal ministro Carlo Calenda.

Nell’intervista, firmata dal giornalista Federico Fubini, Calenda tra le altre cose citava i problemi che pesano sulla tenuta dei conti italiani e i rischi connessi alle procedure di infrazione del deficit.

Parole che Paragone ha letto così:

Leggi l’intervista di @CarloCalenda al @Corriere e capisci lo schema di potere (finanziario) che ha governato in italia e del ricatto sottinteso.

Il popolo dell’abisso (cit) ha altre rivendicazioni. Tutte politiche e tutte democraticamente legittime. — Gianluigi Paragone (@gparagone) 27 marzo 2018

La risposta di Calenda non si è fatta attendere

Wow lo schema di potere finanziario. Abbassare deficit da parte di un paese indebitato? Stesso che regola economia domestica o aritmetica della massaia. Non si possono spendere tanti soldi se hai tanti debiti. Perché se no i debitori non te li prestano più. Non è difficile. https://t.co/cD3oYy7w4u — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 27 marzo 2018

Vuol dire che in Confindustria ci sono imprese così virtuose? Ah, caro Calenda, lo schema di potere finanziario lei non lo deve capire: glielo hanno imposto. E tanto basta. https://t.co/0YfhRLvP6p — Gianluigi Paragone (@gparagone) 27 marzo 2018

Boh non ho mica capito cosa c’entra Confidustria. Comunque nell’intervista ho solo esposto i fatti. Deficit programmato 0,9% nel ’19. Lo rispettate o andate in procedura d’infrazione? Domanda semplice, oggettiva come quella che farebbe un giornalista. Ti ricordi come funziona? https://t.co/wJxEcBWDFe — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 27 marzo 2018

Se non hai capito cosa c’entri tu con Confindustria significa che non ti sei ancora ripreso dal voto…

Sul rapporto deficit/pil (parametro solo convenzionale e privo di un nesso macroeconomico) siete rimasti in pochi fanatici a non aver capito che nel caso si sfora. — Gianluigi Paragone (@gparagone) 27 marzo 2018

Hai ragione tu. Non conta nulla. Lasciamo perdere il giudizio di valore. Dacci solo l’informazione. Rispetterete o no lo 0,9 nel rapporto deficit PIL 2019? Perché tra no euro/ si euro, referendum, 3% forse etc non si capisce più nulla. Ripeto solo un’informazione per i cittadini https://t.co/FRJBCnUjX2 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 27 marzo 2018

Lo hai scritto anche tu: non conta nulla. Ergo, la risposta è in re ipsa (oltre che nel tweet precedente) — Gianluigi Paragone (@gparagone) 27 marzo 2018