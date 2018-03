Parcheggi multipiano: dopo il tribunale toccherà a piazza Mercato

Nel libro dei sogni della giunta Antonelli spunta anche un grande parcheggio multipiano in piazza dei Bersaglieri. Una parte della grande area oggi utilizzata per il mercato settimanale potrebbe diventare presto «un parcheggio multipiano che sarà anche molto bello da vedere».

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco che sogna di poter vedere sorgere prima della fine del suo mandato un autosilo da 800 posti auto su una parte del grande piazzale che si trova proprio al centro di numerose strutture attorno a cui ruotano centinaia di persone: dal mercato settimanale alla piscina Manara, dal liceo Candiani ai Molini Marzoli.

«Questo parcheggio multipiano è fondamentale per tutta l’area a ridosso del centro – spiega il sindaco Antonelli – vorrei realizzarlo il prima possibile per risolvere il problema della carenza dei posti auto».

Ancora più urgente e fondamentale è il parcheggio multipiano che l’amministrazione vuole realizzare entro quest’anno proprio di fianco al tribunale. Tutta l’area del palazzo di giustizia, infatti, soffre incredibilmente di una carenza di posti auto, soprattutto da quando a Busto sono stati accorpati molti comuni dell’Altomilanese ed è stata chiusa la sede distaccata di Gallarate.

«Per il parcheggio del tribunale siamo molto più avanti – spiega Antonelli – qui potremmo iniziare i lavori entro quest’anno. L’ideale sarebbe il periodo tra agosto e settembre quando l’attività si riduce di molto e non si creano disagi all’utenza». In questo caso si tratterebbe di alzare di un piano l’attuale parcheggio a raso con una struttura in prefabbricato.

A breve, infine, inizieranno i lavori di realizzazione del parcheggio per i pendolari della stazione Fs.