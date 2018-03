Parcheggi, scuole, Borri e sottopasso nel bilancio 2018

Il bilancio di previsione del 2018 è stato approvato dopo un consiglio comunale fiume, iniziato alle 20,30 e concluso a notte fonda con il voto favorevole della sola maggioranza e l’astensione di Busto al Centro. Approvate le tariffe Tari, Tasi, Imu e l’aliquota Irpef, il bilancio di previsione triennale 2018-2020.

Le relazioni di sindaco e assessori hanno occupato oltre due ore di consiglio, a partire da quella di Antonelli che ha parlato per circa un’ora presentando il quadro generale del bilancio e le opere pubbliche che intende realizzare dal 2018 al 2020. Nonostante le relazioni degli altri assessori siano durati solo 10 minuti l’uno, si è aperto un dibattito molto lungo con numerosi interventi dai banchi delle opposizioni che hanno criticato i vari punti presentati. Il voto è arrivato solo a tarda notte e c’è stato anche il tempo per Matteo Tosi di Busto Grande di annunciare le dimissioni.

Il PD ha criticato le difficoltà dell’amministrazione nel reperire fondi da bandi e dall’Unione Europea con Brugnone che ha chiesto «quando l’ufficio bandi appositamente realizzato riuscirà a portare qualche beneficio». Il movimento 5 Stelle ha criticato la smania del sindaco per i parcheggi e ha sottolineato la mancanza di attenzione verso i servizi sociali e verso le periferie, Michela Provisione di Busto al Centro ha definito il bilancio «piatto, una sosta che si spera si trasformi in futuro in una ripartenza».

Tasse e tariffe 2018-2020

TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili): la previsione di introito per il triennio 2018-2020, pari ad €. 6.455.000,00 è stata formulata a legislazione vigente e sulla base degli accertamenti e degli incassi conseguiti nell’esercizio del 2017.

Imposta Municipale propria: molteplici modifiche sono state introdotte nel corso degli anni pregressi, tra cui la cancellazione dell’imposta per immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze eccezion fatta per gli immobili di categoria catastale A1-A8 e A9 (immobili di lusso). La previsione di introito per il triennio 2018 – 2020 pari a euro 10.430.000,00 è stata effettuata in base a quanto disposto dalla Legge n. 147 del 2013, in base alle nuove disposizioni recate dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) nonché sulla base dell’andamento storico così come riscontrato dagli archivi in possesso dell’Ufficio Tributi.

Tassa Rifiuti: l’importo del gettito previsto viene calcolato di anno in anno in base ai costi sostenuti per l’erogazione del servizio al fine di garantire la copertura integrale dei costi, così come disposto dalla normativa vigente. L’amministrazione punta anche a recuperare qualche milione di euro (4 all’anno fino al 2020) dall’evasione.

Addizionale IRPEF: Per il biennio 2019 – 2020 è previsto l’aumento dell’aliquota dal quattro all’otto per mille. L’importo del gettito previsto è calcolato sulla base di quanto incassato negli esercizi precedenti in rapporto all’aliquota applicata. La pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei redditi imponibili è relativa all’anno d’imposta 2015 ma conferma sostanzialmente il gettito atteso per l’addizionale comunale.

Le opere pubbliche

– Sottopasso S. Anna: in considerazione dell’esigenza manifestata dai residenti nel corso degli incontri tenutesi nel quartiere, sta per essere definito uno studio di fattibilità tecnica economica finalizzato a verificare la realizzazione di un sottopasso ferroviario con accesso da via Giotto, veicolare e pedonale di minor impatto rispetto a quello originariamente e attualmente previsto negli strumenti di programmazione, in modo da poter valutarne l’effettiva esecuzione, i costi oltre che i riflessi generali sulla viabilità del quartiere;

– Interventi finalizzati al contenimento/riqualificazione energetica: naturale prosecuzione in continuità di quanto già intrapreso lo scorso anno relativamente all’installazione di valvole termostatiche o analoghi interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, negli immobili comunali;

– Centro sportivo Beata Giuliana (“PARCO DELLO SPORT”) :dopo aver risolto il contenzioso in essere con la Vip Immobiliare, è intendimento realizzare un “Parco dello Sport“ costituito da tre edifici adibiti l’uno a palaginnastica, il secondo per attività sportive edificio polifunzionale per attività di allenamento quali pattinaggio su rotellem, basket e volley, e da ultimo il riutilizzo dell’esistente struttura “palaghiaccio” destinandolo ad attività quali skate park e free climb, oltre a due campetti scoperti per basket e tennis, oltre ad un area commerciale ;

– Interventi di messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici: trattasi di interventi di messa in sicurezza sulle scuole Bossi de Amicis, Galileo Galilei e Bellotti, per i quali è stata avanzata richiesta di contributo Ministeriiale per l’intero importo, stimato in 3.200.000,00 . Entro il prossimo 31 marzo 2018 è prevista la redazione della graduatoria;

– Realizzazione nuovo parcheggio via Volturno : realizzazione di un parcheggio a due piani in un area strategica a ridosso del Palazzo di Giustizia, in

modo da soddisfare l’esigenza di aree di sosta al servizio dell’utenza ;

– Riqualificazione ex Calzaturificio Borri: nell’ambito di un piano urbanistico di natura privata, sono state reperite risorse economiche per effettuare primi interventi di manutenzione straordinaria alle strutture principali. È intenzione dell’Amministrazione valutare tutte le possibilità in essere al fine dell’ottenimento di finanziamenti per il completamento dell’opera, anche con l’eventuale partecipazione di capitale privato;

– Interventi su immobili istituzionali dell’ente : trattasi di manutenzione straordinaria di adeguamento su alcuni edifici pubblici in relazione alle problematiche che sono emerse nel corso degli anni ;

– Parcheggio annesso alla stazione ferroviaria FS: a seguito di accordi intercorsi con i rappresentanti di R.F.I. è in fase di perfezionamento della convenzione che consentirà l’utilizzo dell’area sita in via Venezia da destinarsi a parcheggio pubblico;

– Contratto di quartiere : nell’anno 2018 troveranno completamento le opere correlate al contratto di quartiere di via Tito Speri a cura di Aler e finanziato da Regione Lombardia (realizzazione di due nuove palazzine da 16 appartamenti l’una, la ristrutturazione di altre due palazzine esistenti da 12 appartamenti l’una e la ristrutturazione di un locale ad uso pubblico di circa 70 mq posto tra questi ultimi due immobili), in modo da procedere all’assegnazione degli alloggi entro i primi mesi del prossimo anno.