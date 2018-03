Parcheggi e viabilità, tutte le indicazioni per la via crucis con Delpini a Busto

Sono attese migliaia di persone questa sera a Busto Arsizio per la via Crucis con Mario Delpini. La processione partirà alle 20.45 dalla chiesa Madonna in Prato (piazza Alessandro Manzoni) e si concluderà in Piazza Santa Maria (qui tutte le info).

La macchina organizzativa del Comune è in moto per accogliere tutti i fedeli che arriveranno, in pullman o in auto. Nel primo caso sono state preparate delle aree di sosta ad hoc mentre chi verrà in auto potrà lasciare gratuitamente la propria auto nei parcheggi Einaudi e Venzaghi (nella zona di Corso Europa), Landriani (in via Zappellini) o San Michele (via San Michele).

Previste anche modifiche nella viabilità della zona. La Polizia Locale ha predisposto la sospensione della circolazione stradale nella fascia oraria dalle 20,30 alle 22,30 lungo i tratti di strada interessati dal transito della processione e più precisamente nelle seguenti piazze, vie e viali: San Michele, Manzoni (solo carreggiata in direzione periferia), Mazzini, Einaudi, Appiani, Europa, Cavallotti, Santa Maria per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. Contemporaneamente è stato istituito un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19,30 alle 22,30 in piazza Manzoni solo lato direzione periferia e via Cavallotti.