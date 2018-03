Parcheggi “popolari” accanto al mercato, il piano sosta torna in consiglio

Il gruppo consiliare “Paolo Orrigoni sindaco” dopo le elezioni regionali, riprende il lavoro in consiglio comunale.

I consiglieri Luca Boldetti e Valerio Vigoni hanno infatti presentato, in questi giorni, due mozioni ciascuno per modificare il piano sosta.

La prima proposta è quella di ripristinare la vecchia tariffazione forfettaria (1,50€ per mezza giornata) in piazzale Kennedy, “per favorire un maggiore utilizzo di quest’area di sosta”.

La seconda è di rendere gratuito il parcheggio nel piazzale di via Maspero, per agevolare coloro che si recano presso il cimitero di Giubiano.

La terza chiede di inserire una limitazione temporale, con disco orario, alla sosta gratuita per auto elettriche ed ibride, per garantire la rotazione dei posteggi. Infine è stata presentata anche la richiesta di attuare politiche che incentivino l’uso del trasporto pubblico da parte degli anziani, anche per finalità sociali.