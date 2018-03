Il parco della stazione sarà di tutti e per tutti

Grande curiosità e tanta gente ieri sera in Sala Bergamaschi, dove si è svolta la premiazione dei progetti che hanno vinto il concorso di idee promosso dal Comune per dare un nuovo volto all’area attorno alla nuova stazione di Induno Olona.

Alta la partecipazione al concorso: in tutto sono state presentate 25 proposte elaborate da cittadini, professionisti e anche da una classe della scuola elementare Arturo Ferarrin.

Tre le proposte che hanno conquistato la commissione, ma sono state anche consegnate quattro menzioni speciali per progetti che hanno saputo dare le idee più interessanti per la sistemazione e la fruizione dell’area che, come ha detto il sindaco Marco Cavallin, sarà un punto centrale del paese; una sorta di cerniera verde che salderà insieme le due zone di Induno storicamente divise dai binari della ferrovia, e oggi liberate, grazie all’interramento del tracciato, da quella barriera.

Il progetto che ha ottenuto il punteggio maggiore da parte della Commissione è quello dell’architetto Paola Mori che ha pensato ad un percorso ispirato alle rose e alla musica, che disegni con armonia il passaggio tra il “vecchio” e il nuovo che segnano l’area destinata al parco.

Secondo classificato il progetto degli architetti Roberto Seveso e Daniela Rogora, che hanno proposto due giardini, uno formale nei pressi della stazione e uno informale sul resto dell’area, con percorsi salute, aree gioco e un museo ferroviario.

Terzo posto infine per Massimiliano Cecchetto, agronomo, che ha idea tre percorsi per i diversi tipi di utilizzo, con una fontana e opere d’arte ad animare il parco.

Le menzioni speciali sono andate a Marco Vanetti, al Gruppo Zerart, ad Andrea e Luigi Pilastro e alla classe 4A della scuola elementare Arturo Ferrarin di Induno Olona.

Nel corso della serata è stato anche presentato un progetto per realizzare nell’area tra la stazione e l’ex passaggio a livello un parco giochi inclusivo, dove tutti i bambini possono accedere senza barriere architettoniche e distinzione tra giochi “normali” e “speciali”.

Ora i lavori dei vincitori saranno affidati ad un professionista che dovrà elaborare le proposte, fondendole in un progetto per dare un nuovo volto e una nuova identità a questa parte del paese.