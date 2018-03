Parla Salvini: “La Lega guida il centrodestra, troveremo una maggioranza”

Matteo Salvini, leader della Lega, si è presentato davanti ai microfoni dei giornalisti poco dopo le 11 del mattino, nella sede di via Bellerio a Milano: «La Lega ha vinto nel centrodestra e guida il centrodestra. Siamo quelli a cui mancano meno numeri per governare. A seggi chiusi lavoreremo per farla diventare una maggioranza anche se prima vogliamo avere il quadro chiaro».

Riparte dal centrodestra, del quale ora si sente a buon diritto il leader, il cammino di Matteo Salvini alla luce dei risultati quasi definitivi del voto politico del 4 marzo. Forte del 18% e del fatto che la coalizione con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi con l’Italia tocca il 37%. «Esclusi governi di scopo, a tempo, istituzionali ma noi parteciperemo solo ad un governo che metta in pratica il programma elettorale per cui siamo stati votati» – ha detto ancora Salvini che comunque si è complimentato con i 5 Stelle.

Per Salvini si è trattato di un «voto che guarda al futuro grazie alla rete e alla libera informazione e che dimostra che la nostra campagna elettorale è stata giusta. La Lega che ha scelto di crescere e di unire. A Bergamo sopra il 40, a Treviso al 32, a Reggio Calabria il 6%, Gela 7%, Lucca 21%, Pisa 20%, Foggia 7,5%, Viterbo 18,5%, Macerata 21,5%. Almeno 5 milioni di persone ci hanno detto vai e fai».

All’Europa dice: «Se a Bruxelles sono preoccupati sbagliano. Il voto italiano ci permette di ricostruire l’Europa senza vincoli, percentuali. Inizia un bellissimo percorso che ci porterà ad un Europa più forte su alcuni temi ma senza quei vincoli e quai lacci che ci hanno portato qui. Quello che qualcuno irrideva oggi è forza di governo. Io sono orgogliosamente populista. Per l’Italia decidono gli italiani e non lo spread o Berlino o Bruxelles».

TUTTI I RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE