il parlamento europeo ha deciso: “L’Agenzia del farmaco sarà ad Amsterdam”

La prossima sede dell’Agenzia del Farmaco sarà ad Amsterdam. Lo ha deciso il Parlamento Europeo, votando a larghissima maggioranza per il trasferimento nella città olandese. L’aula lo ha deciso con 507 «sì», 11 «no», 37 astensioni.

per il trasferimento dell’organismo comunitario da Londra ad Amsterdam. E’ però un via libera condizionato quello che è arrivato dall’aula di Strasburgo, legato principalmente al rispetto di scadenze da parte delle autorità olandesi e a rapporti trimestrali della Commissione. Tutte questioni che saranno sul tavolo dei negoziati con il Consiglio nelle prossime settimane, ma che a meno di colpi di scena non cambieranno la storia di Ema. L’agenzia va dunque all’Olanda nonostante i due ricorsi italiani depositati alla Corte di giustizia europea.

Il parlamento detta anche i tempi all’Olanda: il trasferimento dell’agenzia nella sede temporanea deve avvenire entro il 1 gennaio 2019 e poi dovrà trasferirsi nel nuovo edificio (quello definitivo) al massimo il 16 novembre 2019. Per quando riguarda i costi il parlamento ha deciso che il primo trasloco sarà a carico dell’attuale paese ospitante, cioè il Regno Unito, mentre quelli dalla sede temporanea alla definitiva dovranno essere pienamente coperti dal governo dei Paesi Bassi.