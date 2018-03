Arriva a Pasqua il bando per il Natale varesino

È stato pubblicato dal comune di Varese il bando relativo agli eventi per le prossime festività natalizie.

«Le iniziative che si svolgono durante le grandi festività richiedono diverso tempo per essere organizzate – spiega l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – se vogliamo aumentare la qualità degli eventi, essere più attrattivi e sviluppare il turismo della nostra città dobbiamo lavorare diversi mesi prima e iniziare a mettere in cantiere fin da subito il programma per il prossimo Natale. Questo percorso indica con forza la nostra volontà di costruire un progetto di qualità e avere il tempo per comunicarlo in modo adeguato a cittadini e turisti».

Il bando pubblicato intende individuare un soggetto interessato all’organizzazione ed alla gestione di iniziative di carattere commerciale su aree pubbliche, accompagnate da un corollario di iniziative e di allestimenti, per animare e valorizzare il centro cittadino nel periodo prenatalizio e natalizio.

Gli eventi potranno essere caratterizzati da tematiche diverse ma dovranno avere un filo conduttore ben identificato, secondo una progettualità delineata con una visione coordinata, che dovrà tener conto del contesto cittadino e favorire il coinvolgimento degli operatori commerciali in sede fissa.

Alla manifestazione verrà riconosciuto l’interesse pubblico dell’iniziativa ed il patrocinio dell’Amministrazione. La proposta progettuale dovrà proporre un titolo con cui identificare l’intera manifestazione ed un piano di comunicazione.

«Varese lavora come le altre grandi città che preparano gli eventi con grande anticipo – prosegue l’assessore Perusin – Questo ci consente di essere più efficienti e soprattutto di avere più occasioni di migliorare la qualità delle iniziative. Inoltre ci può consentire di stringere maggiori sinergie tra i diversi attori coinvolti puntando ad un obiettivo comune: lo sviluppo della nostra città».

