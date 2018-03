Pasqua e Pasquetta all’Oasi Zegna

Diverse le proposte dell’Oasi Zegna per le giornate di Pasqua e Pasquetta.

Gli appassionati di sci potranno godere di un lungo fine settimana sulle piste. Fino a martedì 3 aprile a Bielmonte tutti gli impianti sono aperti. Le condizioni delle piste sono ottime per lo sci di primavera, amato soprattutto per le temperature miti e le belle giornate di sole. A disposizione, come sempre, i maestri delle due scuole sci per lezioni individuali e di gruppo. Per gli appassionati di escursionismo in montagna è l’occasione giusta per staccare dalla routine e inoltrarsi con le racchette da neve lungo itinerari segnalati. Per sapere come muoversi nel territorio ci si può rivolgere allo Chalet Bielmonte: noleggio attrezzatura, informazioni sugli itinerari, mappe (info: tel.015.744126).

Domenica 1 e lunedì 2 aprile dalle 10 alle 16 due giornate di gioco e divertimento per tutta la famiglia al Baby Park sulla neve. In caso di maltempo lo spazio giochi sarà al chiuso (info: tel. 342.150972). A Trivero la primavera annuncia voglia di stare all’aria aperta in mezzo al verde.

Lunedì 2 aprile nei boschi intorno al Santuario della Brughiera torna la Caccia al Tesoro Botanico in collaborazione con Grandi Giardini Italiani con una speciale “Tombola del Bosco” (per bambini dai 6 ai 12 anni). Un’avventura per giovani esploratori che li impegnerà a osservare la natura e a raccoglierne le tracce per accorgersi di quanti tesori il bosco custodisce. A dare utili consigli su dove muoversi e come completare la cartella della tombola saranno le guide naturalistiche. Nel

frattempo, i genitori potranno divertirsi con una splendida passeggiata, alla scoperta del Santuario Nostra Signora della Brughiera (XV e XVII sec) e dei suoi dintorni.

Il ritrovo è alle 10.30 all’Albergo Ristorante Castagneto.In caso di brutto tempo è prevista un’attività didattica sul tema della natura e del bosco all’interno dell’albergo. Info e prenotazioni: Equipe Arc-en- Ciel Tel. 015.0990725 –

349.4512088 maffeo.geologo@gmail.com (prenotazione consigliata). Costo a bambino 10 €.

Al termine della Caccia al Tesoro Botanico prevista per le 13.00, il Ristorante Castagneto propone uno speciale menu con piatti della tradizione biellese ma anche frittate, asparagi e primizie primaverili. Costo 20 € adulti, 12 € bambini bevande escluse. Info e prenotazioni tel. 015.7158175.

Vicino al Santuario della Brughiera si trova anche l’Agriturismo Il Faggio, una cascina ristrutturata con ristorante, camere e una piccola Spa per gli ospiti, dove si coltivano ortaggi biologici e nel giardino ampio spazio è dedicato alle piante aromatiche e officinali. L’agriturismo propone un pacchetto per chi decide di soggiornare nell’Oasi Zegna per l’intero weekend di Pasqua: da da una a tre notti a scelta, con trattamento di pensione completa e accesso libero alla Spa, da 135 a 199 € a persona.

Sempre lunedì 2 aprile, nel pomeriggio, a 2 km dalla Brughiera, l’Agriturismo Oro di Berta di Castagnea, a 2km dalla Brughiera, organizza un pomeriggio per famiglie con una divertente Caccia alle uova del Gianconiglio, il dispettoso coniglietto pasquale che nasconde le uova colorate nei prati e nei boschi dei dintorni. La giornata continua con pittura, fiabe, animazioni e una gustosa merenda

con le marmellate prodotte dall’agriturismo. Il ritrovo è per le ore 14.30 presso l’Agriturismo, il costo è di € 6.00 a bambino. In caso di brutto tempo le attività vengono svolte al coperto. E’ richiesta la prenotazione entro il 30 marzo: Tel.015.756501 – 333.9536085 – info@orodiberta.it.

A Caulera il Birrificio Jeb propone un’appetitosa grigliata di carne abbinata a un’ampia scelta di birre artigianali prodotte dal birrificio con acqua di sorgente, di ottima qualità e dal sapore intenso e ricco di aromi per la mancanza di filtro, conservanti e altri additivi chimici (info e prenotazioni: tel. 015.756371). Infine, a Pasquetta riapre il Parco Avventura di Veglio: una rete di 9 percorsi sospesi tra gli alberi con oltre 80 piattaforme. Per i più piccoli c’è un’area Bimbi Camp dedicata (a partire dai 3 anni). In occasione della riapertura è proposta una gustosa grigliata di carne di inizio stagione. Info: tel. 015.702488 veglio.parcoavventura.it.

Per essere sempre aggiornati: www.oasizegna.com