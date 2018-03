Pasqua senza barbecue al Parco Altomilanese

Sarà la prima Pasqua senza griglie nel Parco Altomilanese. Nei prossimi giorni entrerà infatti in vigore il nuovo regolamento dell’area verde che, appunto, prevede il divieto di accensione dei fuochi.

“Nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza di fruizione del parco sono vietate tutte le tipologie di barbecue e l’accensione di ogni tipo di fuoco, in attuazione del nuovo regolamento di fruizione del Parco Alto Milanese” si legge in una nota/promemoria diffusa in queste ore.

La decisione è stata spiegata così dalla presidente del Parco, Laura Rogora: «si può vivere il parco in altri modi; si potranno fare pic nic con pranzo al sacco e presto verrà implementata l’area giochi per i bambini. Non è più sostenibile, invece, la presenza delle griglie quando si arriva ad avere anche 2 mila persone in contemporanea».